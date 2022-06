Ook Londense luchthaven Gatwick beperkt deze zomer aantal vluchten

De Londense luchthaven Gatwick zal komende zomer het aantal vluchten beperken omdat er te weinig personeel beschikbaar is. Gatwick is de op een na grootste luchthaven van het Verenigd Koninkrijk.

In juli zal het aantal vluchten per dag worden beperkt tot 825, en in augustus tot 850, met oog op het aanbieden van “een meer betrouwbare en betere service”. Vroeger werden op Gatwick op piekdagen in augustus tot 900 vluchten uitgevoerd.

Een aantal bedrijven op de luchthaven, waaronder de grondafhandelaars, kampen met ernstige personeelstekorten. Werken aan de normale capaciteit zou meer wachtrijen, vertragingen en annuleringen op het laatste nippertje veroorzaken, zegt de luchthavenuitbater.

Eerder had ook de Amsterdamse luchthaven Schiphol beperkingen ingevoerd. In België verwacht Brussels Airport een drukke zomer, maar de drukte zou volgens de luchthavenuitbater beheersbaar moeten zijn. Eind vorige maand zei CEO Arnaud Feist geen chaos te verwachten.