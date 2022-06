Ferrero-fabriek in Aarlen mag na salmonellabesmetting weer opstarten “onder voorwaarden”

De Ferrero-fabriek in Aarlen, in de provincie Luxemburg, heeft van het federaal voedselagentschap FAVV een voorwaardelijke toelating gekregen om opnieuw op te starten. Dat heeft het FAVV vrijdag bekendgemaakt.

De fabriek moest begin april de deuren sluiten na een salmonellabesmetting. Alle Kinder-chocoladeproducten die er waren geproduceerd, werden teruggeroepen. Vanaf vrijdag mag de fabriek worden heropgestart.

De toelating geldt voor drie maanden. Elk geproduceerd lot en de grondstoffen zullen tijdens deze drie maanden worden geanalyseerd. “Indien de analyse een conform resultaat aantoont, mogen de producten in de handel worden gebracht”, zegt het FAVV. “Als na drie maanden de resultaten van de inspecties gunstig blijken, kan een definitieve toelating worden gegeven.”

De heropening onder voorwaarden volgt op een grondige schoonmaak en na intensieve voedselveiligheidscontroles in samenwerking met het FAVV, bevestigt ook het bedrijf zelf. “We gaan vrijdag langzaam weer opstarten, zodat in enkele weken alle productielijnen weer draaien”, klinkt het.

Maatregelen

Ferrero zegt ook “dat het intussen concrete maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat een dergelijke situatie niet meer gebeurt.” Er werden meer dan 1.800 kwaliteitscontroles uitgevoerd, 10.000 onderdelen ontmanteld en gereinigd, en aanzienlijke investeringen gedaan. Er werden meerdere machines vervangen en 300 meter nieuwe leidingen geplaatst”, klinkt het. “Tevens werden alle procedés van productveiligheid, zelfcontrole en HACCP-controles aangepast.”

“Het spijt ons oprecht voor wat er is gebeurd en we willen onze excuses aanbieden aan iedereen die werd getroffen. In onze 75-jarige geschiedenis hebben we zo’n situatie nog nooit meegemaakt”, zegt de CEO van het bedrijf, Lapo Civiletti. “We hebben de afgelopen periode veel geleerd en doen er alles aan om ervoor te zorgen dat dit niet opnieuw gebeurt.”