Verenigd Koninkrijk keurt uitlevering van Julian Assange aan VS goed

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel heeft een besluit ondertekend waardoor Julian Assange (50) kan uitgeleverd worden aan de Verenigde Staten. De Australische oprichter van Wikileaks wordt in de VS aangeklaagd voor spionage.

“Rekening houdend met zowel het Magistrates Court als het High Court is de uitlevering van Julian Assange aan de VS gelast”, aldus een woordvoerder van het ministerie. Die rechtbanken waren van oordeel dat het niet “onderdrukkend, onrechtvaardig of misbruik van procesvoering zou zijn om Assange uit te leveren”, klink het.

“Evenmin hebben zij (de rechtbanken) vastgesteld dat de uitlevering onverenigbaar zou zijn met zijn (Assange) mensenrechten waaronder zijn recht op een eerlijk proces en op vrijheid van meningsuiting, en (hebben zij vastgesteld) dat hij in de VS een passende behandeling zal krijgen, inclusief voor zijn gezondheid”, aldus de woordvoerder.

Assange heeft veertien dagen tijd om in beroep te gaan tegen de beslissing.