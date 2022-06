Drie nieuwe plaatsen voor openluchtzwemmen, maar elders blijft het verboden

Vlaanderen blijft het verbod op zwemmen in open water handhaven, tenzij op plaatsen waar het expliciet wordt toegestaan. “De veiligheid staat centraal”, zegt het kabinet-Peeters daarover. “Zomaar overal zwemmen toelaten houdt risico’s in, denk maar aan onzekerheden over wat er op de bodem ligt en over de scheepvaart.”

Dit jaar komen er wel drie locaties bij. Het gaat om de Abdijkaai bij het Kanaal Bossuit-Kortrijk in Kortrijk, het Keerdok bij de Dijle in Mechelen, en het Insteekdok bij het Zeekanaal Brussel-Schelde in Vilvoorde. Sommige van die locaties zijn evenwel nog niet voor iedereen toegankelijk. Zo kan er in Vilvoorde in een eerste fase enkel worden gezwommen door leden van de plaatselijke club.

“We gaan in samenspraak met steden en gemeenten onderzoeken of er nog meer locaties kunnen aangeboden worden waar veilig in open water kan gezwommen worden en een kader opstellen met duidelijke regels”, zegt Peeters. “Daarnaast bekijken we ook of er op de locaties waar nu al sportief gezwommen kan worden, mensen er ook een recreatieve duik kunnen nemen. Dat is dit jaar bijvoorbeeld het geval in Mechelen.”