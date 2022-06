Onverdoofd blijven slachten of niet in Brussel? Conner Rousseau dreigt met sancties tegen wie ‘verkeerd’ stemt

Doen ze het of doen ze het niet? Dat is de vraag in het Brussels Parlement, dat vrijdag stemt over het voorstel om onverdoofd slachten van dieren te verbieden. In de commissie stuitte het een paar weken geleden nog op een njet van een meerderheid van parlementsleden, maar hoe de plenaire zitting gaat verlopen, durft niemand te voorspellen. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau dreigde donderdag nog met sancties tegen socialisten die tegen het verbod durven te stemmen, maar of dat veel gaat uithalen, is maar de vraag.