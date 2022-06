Staking bij Lantmännen Unibake duurt nog tot volgende week

De staking bij de industriële bakkerijen van Lantmännen Unibake in Londerzeel en Brussel, die woensdagavond is uitgebroken, zal nog tot volgende week duren. Dat meldt Luc Debast, vakbondssecretaris bij ACV Voeding en Diensten, vrijdag. Een overleg met de directie donderdagnamiddag leverde niets op.

De staking startte woensdagavond toen de nachtploeg spontaan het werk neerlegde. Reden voor de staking is de ontevredenheid over de lopende onderhandelingen in het kader van de geplande herstructurering. In januari kondigde de directie de intentie aan om de bakkerij in Brussel begin 2023 te sluiten en de vestiging in Londerzeel te reorganiseren. In totaal zou een zeventigtal banen verdwijnen.

Zowel de nacht-, ochtend- als middagploeg legde woensdag en donderdag het werk neer. Na zes maanden onderhandelen is er nog te weinig duidelijkheid over de herstructurering, stellen de vakbonden. De sites in Brussel en Londerzeel lagen door de staking volledig plat.

Donderdagnamiddag werd, naar aanleiding van de staking, een extra overleg tussen vakbonden en directie gehouden. Volgens ACV-secretaris Debast heeft de directie daar om extra tijd gevraagd. “Om een financieel voorstel te doen, heeft de directie een mandaat nodig van de hoofdzetel in Denemarken”, zegt Debast.

Vrijdag duurt de staking daarom nog steeds voort. Volgende woensdag staat een nieuwe vergadering gepland. De werknemers zouden alvast tot dan niet meer aan het werk gaan. “Mogelijks wordt er dinsdag weer gewerkt, maar dat kunnen we nu nog niet zeggen”, vertelt Debast. “Ondertussen blijft de impact oplopen.”