Arsenal telt 40 miljoen neer voor Portugese middenvelder Fabio Vieira, het blijft ook geïnteresseerd in Youri Tielemans

Arsenal eindigde dit seizoen nog net buiten de top vier in de Premier League, maar het toonde onder Mikel Arteta wel progressie. Het ontbrak de Noord-Londense club dit seizoen vooral in de breedte, daarom zou deze zomer wel eens een drukke periode kunnen worden voor Arteta en co. Het haalde eerder al de Braziliaanse vleugelspeler Marquinhos, en nu hebben The Gunners ook Fabio Vieira beet.

De portugese middenvelder komt over van Porto voor zo’n veertig miljoen. Hij kwam vorig seizoen 15 keer in actie, waarin hij goed was voor 6 doelpunten. De Portugees is een transfer voor in de breedte en voor de toekomst, maar het betekent ook concurrentie voor Sambi Lokonga.

Nog concurrentie op het middenveld, want Arsenal wordt al een lange tijd gelinkt aan Youri Tielemans. De Belg zit op een dwaalspoor bij Leicester City en is klaar voor een stap hogerop, onlangs toonde hij nog eens zijn kwaliteiten in de Nations League met België. Arsenal blijft geïnteresseerd en zou een officieel bod voorbereiden voor Tielemans.