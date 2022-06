Waarom het bij deze hitte geen goed idee is om met je hond naar de dogwash te gaan

De dogwash in de Holvoetwinkel is handig, maar blijft vrijdag en zaterdag dicht. — © fb

Je hond een frisse wasbeurt geven in een ‘dogwash’ tegen de verschroeiende hitte? Niet het beste idee. Onder meer de dogwash in dierenwinkel Holvoet in Hulste (Harelbeke) blijft daarom vrijdag en zaterdag dicht. “Honden blijven nu best thuis.”

Een machine die sinds een tijdje in de winkel langs de Brugsesteenweg in Hulste staat, maakt het mogelijk om je hond vlot te wassen. Je betaalt er 1,50 euro per twee minuten. Een deugddoend bad: ideaal in deze temperaturen, zou je denken, maar niets is minder waar. De ‘dogwash’-machine blijft dan ook dicht dit weekend.

“Op vrijdag 17 en zaterdag 18 juni zal onze dogwash gesloten zijn door het warme weer”, zegt zaakvoerder Charlie Holvoet. “We doen dit om de honden te beschermen tegen oververhitting. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, heeft een hond helemaal geen baat bij een was- en droogbeurt tijdens dit weer. Het zorgt bij de hond vooral voor stress en daar komt dan ook nog eens de heen- en terugrit bij. Ook het hete asfalt kan leiden tot brandwonden op de hondenpootjes.”

Holvoet raadt aan om je hond op de koelste plek in huis te laten rusten, of buiten in de schaduw.