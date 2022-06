Net als Lionel Messi? Lieke Martens neemt na vijf jaar afscheid van Barcelona en staat dicht bij PSG

“Na vijf jaar bij deze fantastische club in deze prachtige stad heb ik besloten afscheid te nemen en een nieuw avontuur aan te gaan”, schrijft ze. Martens had in Barcelona een aflopend contract en lijkt volgens Spaanse media op weg naar Paris Saint-Germain. Ze zou zo dezelfde transfer maken als Lionel Messi een zomer eerder.

“Ik kwam naar FC Barcelona in een tijd waarin de club een ambitieus project startte om leidend te worden in de wereld van het vrouwenvoetbal. We hebben hard gewerkt en ik geloof dat we de doelen die we vijf jaar geleden stelden hebben gehaald.”

“Het winnen van de Champions League was een absoluut hoogtepunt, net als het winnen van de FIFA Worlds Best Player Award als speler van Barcelona. Het is geweldig om deel uit te maken van de geschiedenis van deze club”, schrijft Martens.

Martens pakte afgelopen seizoen de ‘dubbel’ met FC Barcelona: de Catalaanse voetbalsters wonnen de landstitel en de Spaanse beker. In de finale van de Champions League verloren ze met 3-1 van het Olympique Lyon van Red Flame Janice Cayman.