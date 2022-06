Koning Filip bezoekt Belgische militairen in Roemenië: “Enorm woedend” over “Russische agressie”

Koning Filip brengt vrijdag een bezoek aan de Belgische troepenmacht in Roemenië. De koning, opperbevelhebber van het leger, maakt de verplaatsing van één dag om de Belgische militairen daar te bedanken voor bewezen diensten, en om het belang van de militaire samenwerking onder NAVO-vlag te benadrukken. Hun opdracht in Roemenië loopt op zijn einde. Tijdens een korte speech verklaarde de Belgische vorst zich “enorm woedend” te voelen ten opzichte van de Russische agressie.

In Constanta vond er op de militaire luchthaven een ceremoniële ontvangst plaats. De koning groette samen met de Roemeense president Klaus Iohannis de troepen. De twee nationale hymnes weerklonken net voor de twee staatshoofden zich terugtrokken voor een bilaterale ontmoeting. Na afloop kwam er een verklaring. De Roemeense president bedankte de Belgen voor de “belangrijke steun aan de NAVO-aanwezigheid in Roemenië”.

In een korte speech verklaarde koning Filip een “enorme woede” te voelen. “Omdat een soevereine staat brutaal aangevallen werd, voor onze ogen, een overduidelijke schending van het internationale recht. De Russische agressie tegen Oekraïne heeft voor het eerst in decennia in Europa onmetelijk lijden veroorzaakt bij een onschuldige bevolking. Wapens hebben dodelijke slachtoffers gemaakt, en ons continent in de oorlog gestort.”

Koning Filip liet ook weten trots te zijn op de Europese eenheid en de snelle reactie van de NAVO. Tegenover een delegatie van de internationale (Britse, Franse, Italiaanse, Roemeense en Belgische) troepenmacht in Constanta sprak hij zijn steun uit.

Tot slot drukte de koning nog de hoop uit dat het vechten snel mag stoppen en “dat we een vrij en welvarend Oekraïne kunnen heropbouwen. Onze waarden zullen triomferen: democratie, vrijheid, solidariteit en respect voor mensenrechten.”