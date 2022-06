Ewoud Pletinckx (Zulte Waregem) op weg naar naar OH Leuven

Ewoud Pletinckx staat op het punt om te tekenen bij OH Leuven. De 21-jarige centrale verdediger van Zulte Waregem past perfect in het profiel waar Marc Brys naar op zoek was achterin.

De Leuvenaars speelden vorig seizoen met Cenk Ozkacar en Sebastien Dewaest in het centrum, maar dat waren huurlingen, en dus zijn ze nu dringend opzoek naar defensieve versterking. OHL is vandaag overigens op stage vertrokken naar het Nederlandse Horst. Het is bedoeling dat Pletinckx daar zo snel mogelijk de groep vervoegt. Hij moet in Leuven de vierde nieuwkomer worden na Raphael Holzhauser, Joren Dom en Nordin Jackers.

Pletinckx heeft er een wisselvallig seizoen opzitten. Hij had het bij momenten erg moeilijk in een wankele Essevee-defensie en verdween na nieuwjaar zelfs enkele weken uit de ploeg. Hij heroverde uiteindelijk wel zijn basisplaats en eindigde het seizoen degelijk. Tussendoor toonde hij zich ook geregeld een betrouwbare pion bij de U21 van de nationale ploeg. Als Pletinckx vertrekt, verliest Zulte Waregem overigens een tweede jeugdproduct pur sang op erg korte tijd. Eerder vertrok Dion De Neve al naar KV Kortrijk.