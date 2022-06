Wanneer vertrek ik best naar de kust om files te vermijden? En wat met de treinen?

Het wordt een topweekend aan de kust. En dat zullen we helaas ook onderweg merken. Voor wie vanuit Antwerpen vertrekt, is de avondspits vrijdagochtend eigenlijk al begonnen. En ook zaterdag wordt zeer druk verkeer verwacht.

Op de Antwerpse snelwegen en op de ring verloopt het verkeer van rechter- naar linkeroever vrijdag bijzonder moeizaam door een oliespoor in de Liefkenshoektunnel. “Rond het middaguur is er een rijstrook open, maar de chaos is nog altijd erg groot. In feite is de avondspits al begonnen. Want de drukte richting Kennedytunnel zal niet meer afnemen tot vanavond”, vreest Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

En ook zaterdag wordt een drukke dag op de weg richting kust. Met wellicht blokrijden op zaterdagochtend.

“Sinds 2014 gebeurt dat niet meer met zwaantjes van de federale wegpolitie die voor de file gaan rijden maar via de dynamische borden. Het werkt wel om de files een beetje te spreiden”, zegt Bruyninckx.

Wie morgen naar zee gaat, klinkt het bij de federale wegpolitie en op het Vlaams Verkeerscentrum, doet er best aan om zo vroeg mogelijk te vertrekken. “Ook al is het zaterdag, zet toch maar best je wekker en laat dat uitgebreid ontbijt voor een keer zo. Dan ben je de file voor en kan je langer genieten van het mooie weer.”

“We merken op zulke zonnige dagen dat het verkeer meestal vanaf halfnegen begint vast te lopen rond Gent waar de E17 en de E40 samenkomen. Als je voor die tijd die flessenhals voorbij kan zijn, is de kans groot dat je vlot aan zee geraakt.

Zondag wordt minder goed weer voorspeld. De kans is groot dat het verkeer richting binnenlands dan wat meer gespreid zal verlopen. Al zijn ook dan files mogelijk. Zo laat mogelijk terug naar huis rijden, is dan de boodschap.

Extra treinen

Wie de drukte op de weg wil vermijden kan de trein nemen. Spoorwegmaatschappij NMBS stuurt vrijdag en zaterdag in totaal twaalf extra treinen naar de kust (en terug).

De extra treinen vertrekken vanuit de grote stations in Vlaanderen en Wallonië. Vrijdag gaat het om twee extra treinen Leuven-Oostende (en steeds ook terug), en een bijkomende verbinding Leuven-Blankenberge. Zaterdag zijn er extra treinen tussen Leuven-Oostende (3x), Welkenraedt-Oostende (2x), Antwerpen-Blankenberge (2x), Hasselt-Blankenberge (1x) en Charleroi-Blankenberge (1x).

“De treinen en de stations kunnen drukker zijn dan normaal en reizigers zouden dus mogelijk langer moeten wachten in het station om een trein met voldoende zitplaatsen te kunnen nemen”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. De spoorwegmaatschappij raadt reizigers aan om zeker genoeg drinken mee te nemen en de app te raadplegen.