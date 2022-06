Tesla-investeerder klaagt Musk aan voor “toxische bedrijfscultuur”

Volgens de klager, Solomon Chau, verzaakten Musk en zijn directeurs aan hun plicht om verantwoorde werkomstandigheden te creëren, door discriminatie en intimidatie te bevorderen. Daardoor stelden ze Tesla bloot aan miljoenen dollars aan mogelijke schadeclaims, luidt het in de aanklacht.

“Deze toxische werkomgeving is jarenlang intern gegroeid en de waarheid over de bedrijfscultuur bij Tesla is nog maar pas aan het licht gekomen, met juridische stappen door overheidsregulatoren en private partijen tot gevolg”, zegt Chau in de juridische documenten. “Tesla’s toxische bedrijfscultuur heeft financiële en onherstelbare imagoschade aangericht.” Volgens de aandeelhouder moest Musk van de “illegale activiteiten op zo’n grote schaal” geweten hebben, of was hij “roekeloos of uiterst nalatig”.

Tesla voert met de autoriteiten in Californië momenteel een juridische strijd over racistische discriminatie en intimidatie. Het arbeidsagentschap van de Amerikaanse staat heeft naar eigen zeggen een wijdverspreid patroon van slechte behandeling van zwarte werknemers vastgesteld in de Tesla-fabriek in Fremont, nabij San Francisco. Daarnaast zijn er ook verscheidene klachten van vrouwelijke werknemers in verband met seksuele intimidatie in diezelfde vestiging.

De automaker reageerde voorlopig niet op de nieuwe aanklacht. In een blogpost in februari had het bedrijf wel al gezegd dat de beschuldigingen van de Californische autoriteiten ongegrond waren.