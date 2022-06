Saoedische kroonprins voor het eerst sinds moord op Khashoggi op bezoek in Turkije

Mohammed bin Salman — © Pool via REUTERS

De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman wordt aanstaande woensdag in Turkije verwacht voor zijn eerste officiële bezoek aan het land sinds de moord op journalist Jamal Khashoggi. Dat meldt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vrijdag in een verklaring. Een gedetailleerd programma van het bezoek zal in de loop van het weekend bekendgemaakt worden, aldus een hoge Turkse functionaris. De twee landen zullen verschillende overeenkomsten ondertekenen.

De moord op Jamal Khashoggi heeft de relatie tussen Turkije en Saoedi-Arabië meer dan drie jaar verstoord. Khashoggi, een kritische columnist voor de Amerikaanse krant Washington Post, werd op 2 oktober 2018 vermoord en in stukken gehakt in het Saoedisch consulaat in Istanboel, toen hij de papieren voor zijn huwelijk met zijn Turkse verloofde kwam ophalen. Erdogan beschuldigde destijds de Saoedische regering ervan opdracht gegeven te hebben tot de moord. Als reactie heeft Saoedi-Arabië toenadering gezocht tot Griekenland en Cyprus, twee traditionele rivalen van Ankara.

Begin april besloot het Turkse gerecht het proces over de moord te sluiten en het dossier terug te geven aan de Saoedische autoriteiten. Daar werden na een ondoorzichtig proces vijf Saoediërs ter dood veroordeeld en kregen drie anderen een gevangenisstraf. De teruggave van het dossier maakte de weg vrij voor een toenadering tussen de twee landen. Eind april bezocht Erdogan de Saoedische stad Jeddah, waar hij de kroonprins ontmoette om de toekomst van de relatie tussen de twee landen te bespreken.

De toenadering tussen de landen maakt deel uit van de vorming van nieuwe bondgenootschappen in de regio. Turkije probeert zijn betrekkingen met andere Arabische landen uit te breiden in de hoop op investeringen. Door de devaluatie van de Turkse lira en de hoge inflatie wordt een herverkiezing in 2023 steeds onzekerder voor Erdogan. Met de investeringen hoopt hij de economische crisis het hoofd te kunnen bieden.