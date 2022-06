DE STEMMEN VAN ASSISEN. “Bij hem waren de kinderen veilig, dachten ze. Hij was toch een priester?”

“Mensen als hij zouden moeten rotten in de cel.” Dat zei een Canadese minister deze week, na de vrijlating van de Vlaming Eric Dejaeger. De pater uit Roeselare misbruikte er in de jaren ‘80 tientallen kinderen, toen hij op missie was in het afgelegen dorpje Igloolik. Jarenlang bleven de verschrikkelijke feiten onder de radar, uiteindelijk werd Dejaeger tóch veroordeeld in 2015. Maar ondanks de vele slachtoffers is hij nu alweer vrij, en willen zijn voormalige broeders hem zelfs weer opvangen.