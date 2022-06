Louis van Gaal verklapt dat Vincent Janssen weken geleden al medisch gekeurd werd bij Antwerp: “Hij had dat al besloten”

Dat Vincent Janssen (27) naar Antwerp trekt, staat zo goed als vast. Het is alleen nog wachten op de officiële communicatie van de Great Old. Zelfs Louis van Gaal, de bondscoach van Nederland, maakt er al geen geheim meer van.

Toen Louis van Gaal eind mei zijn selectie voor het vierluik in de Nations League bekendmaakte, keek heel Nederland verrassend op bij de naam van Vincent Janssen. De 27-jarige spits was al vijf jaar niet meer opgeroepen en had er bij het Mexicaanse Monterrey een flauw seizoen opzitten.

“U heeft misschien wel een aandeel gehad in de transfer van Janssen naar Antwerp door hem op te roepen voor de nationale ploeg?”, vroeg een journaliste van ESPN vrijdag bij de opening van de landelijke schoolvoetbalfinale in het Nederlandse Zeist aan Van Gaal. “Nee, hoor. Dat had hij al besloten, want de volgende dag was hij in Haacht en moest hij ook al voor zijn medische keuring”, antwoordde Van Gaal, waarmee de bondscoach eigenlijk verklapte dat Janssen zijn medische testen bij Antwerp eind mei al zou gedaan hebben.

Maar vlak nadien corrigeerde Van Gaal die uitspraak toch. “Misschien is Overmars (technisch directeur Antwerp, red.) op zijn naam gekomen nadat wij hem hebben uitgenodigd, dat zou kunnen maar dat weet ik allemaal niet. Ik vind wel dat hij een hele goeie interland heeft gespeeld”, aldus Van Gaal.

Bekijk hier het korte, maar opvallende interview: