Charleroi begint aan voorbereiding zonder nieuwkomers

Nog gen nieuwe speler te bespeuren in Marcinelles voor de eerste training van Charleroi voor het nieuwe seizoen. Enkel in de staf een nieuwkomer: Rudi Cossey is de nieuwe assistent van Edward Still.

Onder een stralende zon begon ook Charleroi de voorbereiding aan het nieuwe seizoen. Nog zonder versterkingen, maar wél met een nieuw gezicht in de staff: Rudi Cossey stond voor het eerst op het veld als assistent van Edward Still. Onder de vijftiental aanwezige spelers dus enkel nog maar vertrouwde gezichten, op eentje na: Ernest De Neve, vorig seizoen topschutter in eerste provinciale bij Grez-Doiceau. Die moet aansluiten bij de beloften die in de amateurreeksen zullen uitkomen.

Omdat de jongeren uit de kern die examens hadden pas maandag aansluiten en internationals zoals Gholizadeh en Zorgane nog een weekje extra rust krijgen, is het de bedoeling dat de kern van de beloften de A-kern tijdelijk aanvult op training. Yousouph Badji en Jackson Tchatchoua – beiden geblesseerd eind vorig seizoen – werkten de opwarming af alvorens individueel verder te werken.

Net als vorig seizoen plannen de Carolo’s weinig oefenmatchen. Een vijftal liggen er al vast, waarvan er drie tegen andere eersteklassers zijn. Still bereidt het nieuwe seizoen liever voor op de trainingen, al valt het nog af te wachten met welke kern hij het seizoen uiteindelijk zal aanvatten. Charleroi staat er om bekend zijn spelers bij een goed bod te laten vertrekken. Zo zal het niet dwarsliggen als er mooie aanbiedingen komen voor spelers als Kayembe, Gholizadeh of Ilaimaharitra – spelers die al enkele seizoenen alles geven voor de Carolo’s. Al hopen de Zebra’s wel snel duidelijkheid over hun kern te hebben.