Ze is kickbokser, surfkampioene, maar heeft ook kleine kantjes: wie is die Noorse collega-prinses die Elisabeth uitnodigt?

Prinses Elisabeth (20) gaat vrijdagavond naar het verjaardagsfeest van de Noorse prinses Ingrid Alexandra, die 18 is geworden. Maar wie is die generatiegenoot die net als zij koningin van haar land zal worden? Een tiener die van kickboksen houdt, surfkampioen is en niet op haar mondje is gevallen. Net meerderjarig, maar ze draagt door de ziekte van haar moeder al de verantwoordelijkheden van een koningin.