Vergunning opgeheven van crèches in Zele en Merchtem: “Alle kansen gekregen sinds 2020”

Het gaat wat betreft de opheffing van de vergunning om ‘t Kindernestje in Zele, waar 28 kinderen opgevangen worden, en om Casa Bambino in Merchtem, waar plaats is voor 8 kinderen. “In beide dossiers is dit het eindpunt na een lang traject van opvolging en handhaving sinds 2020, waarbij alle kansen zijn gegeven om de tekorten structureel weg te werken”, zegt woordvoerster Nele Wouters van Opgroeien. “Het Agentschap nam deze beslissing in deze dossiers na een lang traject van ondersteuning en handhaving om vastgestelde tekorten structureel weg te werken. De organisatoren slagen er onvoldoende in om de werking op duurzame wijze volgens de vergunningsvoorwaarden te organiseren.”

De ouders van de kinderen werden ingelicht en ze kregen de contactgegevens van het lokaal loket kinderopvang, zegt Wouters. “We begrijpen dat dit zeer impactvol is voor ouders die nu een andere plek moeten zoeken voor hun kind. Maar we benadrukken dat we deze beslissing nodig achten in het belang van de kinderen die er werden opgevangen. Opgroeien heeft de blijvende zorg dat de organisatoren onvoldoende in staat zijn om zelfstandig het nodige inzicht te verwerven in het ‘waarom’ van de vergunningsvoorwaarden. Het Agentschap is van oordeel dat de organisatoren niet beschikken over het nodige beleidsvoerend vermogen en inzicht om kwalitatieve opvang te organiseren en de tekorten bijgevolg niet op korte termijn en op duurzame wijze weggewerkt kunnen worden.”