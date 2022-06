Herman (80) verbreekt Belgische uurrecord: “Voor het wereldrecord was het véél te warm”

Herman Derdin (80) uit Begijnendijk heeft het Belgische uurrecord fietsen vrijdagnamiddag scherpgesteld. Het vorige record stond op 37,006 kilometer, en Herman legde op de Gentse Eddy Merckx-wielerpiste 37,793 kilometer af. Officieel is de missie geslaagd, maar stiekem reikte Hermans ambitie verder. “Maar voor het werelduurrecord was het véél te warm.”

“Was het vandaag niet zo tropisch, hij had het werelduurrecord gehaald”, zegt zoon Paul (57). “Vorige week reed hij iedere ronde minstens 38,5 km/u, maar nu was het véél te warm. Hoe dan ook, we moeten tevreden zijn. Het record is verbroken!”

Herman zat al snel na zijn start op koers voor het Belgische record. Al na vijf ronden toonde zoon Paul een groen scherm. Toen was zijn gemiddelde snelheid 37 km/u. En die snelheid dreef Herman beetje bij beetje op. Na 30 minuten fietsen klokte hij af op een gemiddelde snelheid van 37,6.

Ruim op schema voor het Belgische record, maar toen was al duidelijk dat het wereldrecord van 39,006 kilometer buiten bereik was. Herman legde nog een razendsnelle laatste tien minuten af, waardoor zijn gemiddelde na een uur uitkwam op 37,793.

“Amai, ik ‘em afgezien!”, puft Herman als hij de piste afdraait. Als hij hoort dat het in de zaal 31 graden was en de luchtdruk ongezien hoog, zegt hij; “Khad et gelik al gevoeld in de opwerming”. Kleinzoon Wannes (21) komt aangelopen met een flesje en een bierglas. “Iere, uwe donkere Grimbergen!”. Hermans ogen fonkelen: “Hier heb ik vier maand op moeten wachten.”