Brussels Parlement stemt verbod op onverdoofd slachten weg, Conner Rousseau zet Fouad Ahidar uit partijbureau

Hoewel zowel in Vlaanderen als in Wallonië al een tijdje een verbod bestaat op onverdoofd slachten, is dat in Brussel niet het geval. En dat zal ook nog een tijdje zo blijven. De plenaire vergadering van de Brusselse assemblee stemde vrijdag – net zoals begin deze maand in commissie al gebeurde – een tweede keer het voorstel van Groen, Open VLD en DéFI weg om ook in het Brussels gewest zo’n verbod in te voeren.

Er waren 42 stemmen voor en 38 stemmen tegen, bij 11 onthoudingen.

De discussie zette de verhoudingen binnen Vooruit onder druk. Terwijl de partij nationaal voor een verbod is, kantte Fouad Ahidar, het Brussels parlementslid van Vooruit – dat in de hoofdstad one.brussels-Vooruit heet – zich daar tegen. Conner Rousseau probeerde hem de voorbije week op andere gedachten te brengen en dreigde zelfs openlijk met sancties, maar het bracht geen zoden aan de dijk. Ahidar stemde ook vrijdag het verbod weg.

Vooruit liet meteen nadien in een mededeling weten dat hij Ahidar uit het partijbureau zet. “Voor Vooruit is dierenwelzijn belangrijk. Wij zijn voor een verbod op onverdoofd slachten. Dit standpunt kwam er na intern debat met veel mensen en gemeenschappen. Intern moet er stevig gedebatteerd worden. We nemen samen een beslissing. En voeren die beslissing eendrachtig uit. Ook in Brussel. Ik heb Fouad Ahidar met onmiddellijke ingang uit het partijbureau van Vooruit gezet. Dat liet ik hem en het Brusselse bestuur na de stemming weten”.

Meer uitleg wil de partij er niet aan geven. Duidelijk is wel dat Ahidar dus niet uit de partij zelf wordt gezet, zoals hier en daar al werd geopperd. De Brusselaar komt dus goed weg.

Tegenover de twee andere leden van de fractie doet Vooruit niets. Zij zijn officieel ook geen lid van de partij, wel van one.brussels, en zetelen eigenlijk als onafhankelijke in het parlement. Els Rochette stemde trouwens voor het verbod, zoals Vooruit voorschrijft. Hilde Sabbe deed dat niet. Net zoals Ahidar verwierp ze het verbod.