Nieuwe topspits voor Bayern Munchen: Sadio Mané komt over van Liverpool en vervangt Robert Lewandowski

Een nieuwe toptransfer in het voetbal: de Senegalese aanvaller Sadio Mané ruilt het rood van Liverpool in voor dat van Bayern Munchen. Mané werd al weken gelinkt aan de Duitse landskampioen, en vandaag werd er een akkoord bereikt tussen de clubs. Mané is de vervanger van Robert Lewandowski, die dicht bij Barcelona staat.

De transfer hangt al weken in de lucht. Lewandowski maakte al duidelijk dat hij wou vertrekken bij Bayern, en Liverpool kocht met Darwin Núñez al een nieuwe spits. Ook Mané had op een persconferentie met Senegal al doen blijken dat hij ging vertrekken. “Willen de Senegalezen dat ik vertrek uit Liverpool? Ik zal doen wat zij willen”, zei de aanvaller toen.

het eerste bod van Bayern was één van 25 miljoen, het tweede was om en bij de 27 miljoen met 6,5 miljoen bonussen. Tot tweemaal toe werd het bod met hoongelach ontvangen bij Liverpool, dat een vraagprijs had van 50 miljoen. Nu zou er dan toch een akkoord zijn gevonden, Bayern betaalt 32 miljoen, maar dat kan met bonussen oplopen tot 40 miljoen. Er was al een akkoord tussen de speler en de club, Mané zou tekenen voor drie jaar.

© REUTERS

Sadio Mané maakte in 2016 de overstap van Southampton naar Liverpool. In zes seizoenen op Anfield behaalde hij drie Champions League-finales (waarvan één gewonnen), won hij één keer de Premier League en werd hij één keer gedeeld topschutter.

Spitsencarrousel

Op 30-jarige leeftijd vindt Mané het tijd voor een nieuw avontuur, daarvoor gaat hij naar de Duitse landskampioen Bayern Munchen. Met het aangekondigde vertrek van topspits Robert Lewandowski, hadden de Duitsers dringend een waardige vervanger nodig. Daarvoor kwam het terecht bij Mané, in 269 wedstrijden bij Liverpool was hij goed voor 120 doelpunten. Zeker dit seizoen toonde Mané zijn waarde bij Liverpool, dat dicht kwam bij de Premier League en de Champions League.

De transfer werd door verschillende bronnen bevestigd maar moet wel nog officieel worden gemaakt, al lijkt dat slechts een kwestie van tijd. De transfer is het volgende dominosteentje in de spitsencarrousel van deze zomer, want door de komst van Mané lijkt het vertrek van Lewandowski ook nakend. Barcelona blijft zijn prioriteit, en de Catalanen zouden een nieuw bod voor de Pool voorbereiden.