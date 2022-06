Baby door elkaar geschud in Veurne, topvrouw Agentschap Opgroeien slaat mea culpa: “Ik had minister Crevits meteen moeten bellen”

“Hoe weinig info ik ook had, ik had de minister altijd moeten inlichten.” Topvrouw Katrien Verhegge sloeg vrijdagnamiddag in de commissie een mea culpa. Amper een dag voor het Agentschap Opgroeien de onthaalmoeder uit Veurne, mogelijk betrokken bij een geval van shakenbabysyndroom, groen licht gaf om verder te werken, was er een huiszoeking op haar kantoor over de betrokken vrouw. Ondertussen stellen de ouders van de baby zich burgerlijke partij in het dossier. “Ze willen weten wat er precies gebeurd is”, zegt hun advocaat Luc Arnou.

Schoorvoetend moest Katrien Verhegge, administrateur-generaal van het Agentschap Opgroeien, vrijdag toegeven dat ze wél wist welk dossier de politie uit haar bureel was komen halen. Eerder had ze gezegd niet te weten om welk kinderdagverblijf het precies ging. “Op 7 juni is er een huiszoeking bij ons op kantoor geweest”, getuigde ze. “Speurders zijn hier een kwartier geweest maar zeiden eerst niet om welk dossier en om welke feiten het precies ging.”

Na een spervuur aan vragen van de parlementsleden gaf ze finaal toe dat ze achteraf wel een naam kon plakken op de onthaalmoeder, met name die van Veurne. Het is naar een slachtoffer van kindermishandeling dat het West-Vlaamse parket momenteel een onderzoek voert. Voor alle duidelijkheid: een onderzoek naar onbekenden. Verder onderzoek moet uitklaren of de onthaalmoeder in kwestie, intussen geschorst door het Agentschap Opgroeien, zelf de baby hardhandig door elkaar schudde.

“Geen details en zwijgplicht”

“Wij hebben onze volledige medewerking verleend aan die huiszoeking en kregen te horen dat we geen contact mochten opnemen met de organisator. Wij hebben toen meteen schriftelijk aan de onderzoeksrechter gevraagd om te achterhalen of er meteen bijkomende veiligheidsmaatregelen nodig waren. De veiligheid primeerde, ook al wisten wij niet dat het om een geval van shakenbabysyndroom ging. Dat is ons toen niet gemeld. Wie mij kent, weet hoe hard ik wakker lig van zulke gevallen van mishandeling. Dat wisten we toen nog niet. De facto heeft de onderzoeksrechter toen de veiligheidsmaatregelen van ons overgenomen.”

Onthaalmoeder stond op lijst

Bij haar aanstelling als Vlaams minister van Welzijn had Hilde Crevits (CD&V), opvolgster van Wouter Beke (CD&V) meteen een herevaluatie gevraagd van alle potentiële “gevaarcrèches.” De onthaalmoeder uit Veurne stond op die lijst van zestig, vermits er in 2020 al een onderzoek was gevoerd naar een ander incident met een jongetje dat ook door elkaar was geschud. “Maar er was geen enkel indicatie op de schuld van de onthaalmoeder”, zei Verhegge. “Het kindje werd op verschillende plekken opgevangen, het dossier is nadien ook geseponeerd.”

Topvrouw van het Agentschap Opgroeien Katrien Verhegge moest vrijdag spitsroeden lopen. — © BART DEWAELE

Ondanks huiszoeking groen licht

Ondanks die huiszoeking op dinsdag 7 juni over dat nieuwe specifieke dossier, kreeg de onthaalmoeder amper een dag later, op woensdag 8 juni, groen licht van het Agentschap Opgroeien. Dat tot groot onbegrip van de parlementsleden. En tot boosheid ook van de minister zelf.

Verhegge geeft toe dat ze de minister altijd had moeten inlichten, hoe summier de info van de speurders in haar bureel ook. “Mea culpa, dat had ik anders moeten aanpakken. Ik zal de minister voortaan altijd inlichten, ook al heb ik onvoldoende informatie. Ik ga zoiets niet meer laten gebeuren.”

Pas nu maandag alarm

Meer verontrustende informatie kwam er pas dagen later, blijkt. Pas afgelopen maandag, 13 juni, kreeg het Agentschap Opgroeien de formele melding van de werkgever van de onthaalmoeder, de vzw Kinderdagverblijven Veurne, dat er mogelijk meer aan de hand was. Dezelfde dag kreeg het Agentschap naar eigen zeggen ook de bevestiging van de politie dat het niet om een medisch letsel ging. “Toen is meteen geschakeld. Een dag later is de vergunning van de onthaalmoeder opgeheven.”

Verhegge zei in de speciale commissie nog “te zullen leren uit deze situatie.”

Kindje weer thuis

Terwijl in Brussel de politiek over de onthaalmoeder in Veurne discussieert, is het jongetje waar het allemaal over gaat, weer thuis bij zijn ouders. “Hij heeft drie weken in het UZ in Gent gelegen”, zegt advocaat Luc Arnou. “Hij stelt het goed.” De ouders hebben zich ondertussen burgerlijke partij gesteld tegen onbekenden. “Ze willen weten wat er met hun zoontje gebeurd is.”