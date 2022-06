Betrapt met rekeninguittreksels onder zijn reservewiel: steenrijke curator die “5 miljoen euro verduisterde” riskeert zware celstraf

Geraardsbergen/Oudenaarde

G.D.B., jarenlang een bekende curator in Oudenaarde en Geraardsbergen, heeft een Bentley, een luxe landhuis in de Provence, een flat met hotelservice in Zwitserland, zweefvliegtuigen en een wijnkelder van 191.000 euro. Nu wordt hij ervan verdacht 5.078.291,81 euro te hebben verduisterd. Zijn echtgenote S.M. wordt verdacht van witwassen. Ze stonden vrijdag terecht voor de rechtbank in Oudenaarde, en riskeren celstraffen en boetes.