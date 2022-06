Zwemplassen verwachten zaterdag grote toeloop door hitte: “Wie morgen voor de deur staat zonder ticket, komt er niet meer in”

Pop-upzwembadjes voor eigen tuin vliegen de deuren van winkels en webshops uit, maar heel wat mensen zullen morgen toch verfrissing opzoeken in waterplassen buitenshuis. In recreatiedomein De Lilse Bergen in Gierle (Lille) balen ze echter. “We hebben een beetje pech”, zegt directeur Bart Verheyen. “De opbouw van het Sunrise Festival begint, waardoor morgen (zaterdag, red.) een groot deel van ons strand zal ingenomen worden. Alleen de speeltuin, de plonsvijver, Klein Strand en de waterglijbaan zullen toegankelijk zijn.”

Daardoor zal de capaciteit er de komende dagen drastisch teruggeschroefd worden tot maximaal tweeduizend bezoekers. “De tickets in voorverkoop vliegen de deur uit en we verwachten dat we in de loop van de dag uitverkocht zullen zijn. Wie morgen voor de deur staat, zal er dus aan zijn voor de moeite.”

Het Kempense recreatiedomein is alleszins voorbereid op de tropische temperaturen. “We doen geen speciale waterbedeling, maar op het domein zijn sowieso voldoende drinkwaterpunten. En ook de horeca zal een versnelling hoger schakelen”, zegt directeur Verheyen. Veel bezoekers betekent ook automatisch extra redders. “We hebben altijd een pool van redders die oproepbaar zijn voor drukke dagen als morgen.” Aan incidenten verwacht het recreatiegebied zich niet. “Die problematiek heeft zich hier nog nooit echt gesteld”, is de directeur gerust.

Alle posten bemand

Wie zaterdag in provinciedomein De Ster in Sint-Niklaas wil afkoelen, zal zich misschien haasten. Er is namelijk een limiet op het aantal bezoekers, een uitloper van de coronamaatregelen. En dat er veel volk zal zijn, is quasi zeker: zaterdag gaat immers voor het eerst dit jaar het Aquapark Jump open. Het domein is er klaar voor, zegt directeur Pieter Debaets: “Van de redders- tot de EHBO-posten: alles is volop bemand.”

Hij raadt wel aan om op de website en Facebookpagina te volgen hoeveel bezoekers er op het domein zijn. “Vroeger was er geen limiet en zagen we dat er op topdagen tot 8.000 mensen rondliepen”, zegt Debaets. “Nu hebben we een limiet van 4.500 personen, exclusief abonnees. Dat is een pak veiliger, maar ook comfortabeler voor bezoekers.” (Lees verder onder de foto)

Ook het Zilvermeer in Mol zal zaterdag een trekpleister worden. — © Tommy Maes

Ook in Zilvermeer in Mol bereiden ze zich voor op een festival dat aanstaand weekend het domein zal inpalmen, Pennezakkenrock. Maar in tegenstelling tot De Lilse Bergen zullen de zwemplas en randactiviteiten volledig toegankelijk blijven. “We kunnen maximaal zevenduizend bezoekers ontvangen en zien dat er nu al meer dan duizend tickets in voorverkoop zijn verkocht. Vol is vol, dus we kunnen niet garanderen dat iedereen die morgen voor de deur staat ook zal binnen geraken”, zegt directeur Igor Geubbelmans.

Ook in Zilvermeer zijn ze er gerust op dat er zich geen noemenswaardige incidenten zullen voordoen. “Het aantal redders en beveiliging is opgetrokken naar het maximum. Alle horecazaken zijn open, dus aparte watervoorziening lijkt ons niet noodzakelijk.”

Eenzelfde verhaal in provinciaal sport- en recreatiecentrum De Nekker in Mechelen dat zich voorbereidt op de komst van vierduizend waterratten en daarvoor extra redders inschakelt en drinkwater zal voorzien aan het onthaal als daar op een gegeven moment wachtrijen ontstaan.

In de dichtbevolkte stad Antwerpen zijn de mogelijkheden om te zwemmen in openlucht schaarser. Ook in openluchtzwembad De Molen op Linkeroever en zwemvijver Boekenberg in Deurne zullen de beschikbare plekken schaarser zijn dan het aantal zwemlustigen. “Zeker in zwemvijver Boekenberg zullen we op piekmomenten moeten overgaan op blokzwemmen”, zegt Dirk Delechambre van Stad Antwerpen. (Lees verder onder de foto)

In de zwemvijver Boekenberg zal zaterdag ongetwijfeld blokzwemmen gelde. — © Patrick de Roo

Voor wie wil zwemmen in openlucht zijn er ook in Gent niet veel opties. Voorlopig kan je enkel op woensdag, zaterdag en zondag van 13 tot 19 uur zwemmen in de Blaarmeersen. Ook aan het populaire Houtdok blijft het vooralsnog verboden om een duikje te nemen in het water. Wie er een slok water binnenkrijgt riskeert ziek te worden, zo bleek onlangs uit een onderzoek van de HoGent.

In de Blaarmeersen zelf is de groene vlag intussen voor het eerst dit jaar gehesen: daarmee is het zomerseizoen aan de zwemvijver officieel gestart. Na de problemen van de voorbije weken wil Gent nu volop inzetten op een sfeervolle en veilige plek. Gentenaars, studenten en kinderen onder de 12 jaar mogen gratis binnen, andere bezoekers kunnen ter plaatse of online een ticket kopen. Wie geen bandje heeft, komt er niet in. (Lees verder onder de foto)

© fvv

Een andere traditionele trekpleister bij mooi weer zijn de dierenparken Zoo in Antwerpen en Planckendael in Muizen (Mechelen). Maar geldt dat ook bij zweterig weer als dat van morgen? “Ik geef toe dat wat minder warm weer en een wolkje aan de hemel voor ons de meest ideale omstandigheden zijn”, zegt woordvoerster Ilse Segers. Maar in beide dierenparken zijn voldoende plekken aanwezig om te ontsnappen aan de verzengende hitte.

“Planckendael heeft veel bomen en schaduwrijke plekken, de Zoo heeft dan weer meer gebouwen. Vriesland is op zo’n dagen niet alleen voor de pinguïns, maar ook voor de bezoekers een welgekomen toevluchtsoord”, zegt de woordvoerster. Warmtegevoelige dieren vinden verfrissing in ijsjes, op basis van insecten of groenten en voor medewerkers wordt een apart hitteplan uitgerold. (Lees verder onder de foto)

Op hete dagen als zaterdag krijgen dieren ijsjes geserveerd. — © Wim Hendrix/Mediahis

Trop kan ook te veel zijn voor sommige ijskonijnen en daar kunnen binnenactiviteiten dan misschien weer garen bij spinnen? Toch niet, klinkt het bij zowel Mega Speelstad in Wechelderzande (Lille) als bioscoopgroep Kinepolis. “Met zo’n weer verwachten we ons zeker aan minder volk”, zegt Tinne Verdonck, zaakvoerster van de binnenspeeltuin. “Af en toe belt iemand met de vraag of het complex goed verkoeld is, maar dat is toch een minderheid.”

Ook bij Kinepolis merken ze “eerder een negatieve impact” op hoogzomerdagen. “Ik kan iedereen geruststellen dat onze zalen goede airco hebben, maar toch kan ik voorspellen dat er zondag (wanneer het kwik een fameuze duik zal nemen en regen wordt voorspeld, red.) meer volk zal opdagen”, zegt woordvoerster Anneleen Van Troos.