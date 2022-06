Bitcoin is het nieuwe goud, maar een wereld apart: dit artikel maakt je wegwijs in de digitale jungle van cryptomunten

Bitcoin is het nieuwe goud, ook al zwiept de waarde ervan feller heen en weer dan een populier bij windkracht 12. Afgelopen week kregen de virtuele munt en haar consorten nog ferme klappen door problemen met een uitleenplatform én de enorme ­inflatie. Coins die crashen, blocks die een chain vormen, en miners die delven: de ­cryptowereld is een jungle. Onze man ­begaf zich in het moeras en creëerde in één moeite door zijn eigen munt: de Fr@nk (FRP).