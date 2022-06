Groen licht voor voorwaardelijke invrijheidstelling zes maanden voor einde straf

De maatregel bestond al tijdens de coronacrisis en diende toen om de verspreiding van het virus in de gevangenissen onder controle te houden. Vandaag schuift de minister hem naar voren om de overbevolking in de gevangenissen tegen te gaan. De druk op de penitentiaire instellingen is nu toegenomen omdat door corona uitgestelde straffen nu worden uitgevoerd en door het SKY-ECC-dossier.

De voorwaarden voor de invrijheidstelling zijn het niet plegen van strafbare feiten en het niet verontrusten van de slachtoffers. Niet elke gedetineerde komt in aanmerking. Hij geldt niet voor gedetineerden die meer dan tien jaar cel kregen, die veroordeeld zijn voor zedenfeiten of terreurfeiten, of die ook een terbeschikkingstelling opgelegd kregen. Ook vreemdelingen zonder verblijfsrecht en veroordeelden die door het OCAD worden opgevolgd, vallen uit de boot.

Volgens de minister werd de maatregel zonder noemenswaardige problemen toegepast in 2020 en in 2021. Hij zal nu gelden tot september 2023 en kan verlengd worden door de ministerraad tot maximum einde 2024. De tekst moet nog groen licht krijgen in het parlement.

Daar zal hij sowieso tegenkanting krijgen op de oppositiebanken. N-VA en Vlaams Belang verzetten zich er eerder deze week al tegen. Ook vrijdag heeft Kamerlid Sophie De Wit (N-VA) het over een “systematisch strafverkorting”. “Ondanks zijn grote woorden in het begin van deze legislatuur slaagt minister Van Quickenborne er niet in om voldoende gevangeniscapaciteit te creëren. In plaats van beleid te voeren, kiest hij en nu ook de voltallige federale regering voor het vroegtijdig vrijlaten van criminelen. Hiermee geeft men een vreselijk signaal naar onze maatschappij en naar slachtoffers: dat de strafuitvoering in dit land een lachertje is”, laakt ze.

“Handdoek in de ring gooien”

Die strafkorting is niet in het belang van de slachtoffers, vindt Vlaams Justitieminister Zuhal Demir. “De overbevolking wordt in realiteit aangepakt door de handdoek in de ring te gooien en mensen vroeger te lossen”, zegt ze.

“Of slachtoffers correct vanuit de federale instellingen gewaarschuwd worden wanneer daders ten vroegste vrijkomen, het is nog onzeker”, vervolgt ze. “Die datum wordt in ieder geval nu met zes maanden vervroegd. Het is alleen maar kwestie van respect om hen daarvan op de hoogte te brengen.”

Demir steunt wel de effectieve uitvoering van de straffen onder drie jaar, zoals de Raad van State heeft gevraagd. Maar veel van die straffen zullen met een enkelband worden uitgevoerd, een Vlaamse bevoegdheid, wat weer voor extra druk zal zorgen, stelt ze.