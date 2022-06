Vlak voor de start van de zomervakantie belooft het chaos te worden op verschillende plekken in ons land. Reden is een nationale actiedag op maandag 20 juni, maar ook de rest van de week volgen de stakingen elkaar op. De impact zal het grootst zijn in de reissector. Op welke dagen kan je hinder verwachten? En wat zijn je rechten als passagier?