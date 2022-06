Onze motorman wil 14 landen doorkruisen in 24 uur en wereldrecord vestigen: “Alleen wat ik niet in handen heb, baart me echt zorgen”

Onze motorman Thierry Sarasyn (55) wil zich zaterdag de geschiedenis in rijden door als eerste met dezelfde motorfiets officieel minstens 13, maar als het even kan 14 landen te doorkruisen. Een rit van een kleine 2.000 kilometer, helemaal in zijn eentje, in de verschroeiende hitte van de warmste dag van 2022 tot dusver. “Alleen wat ik niet in handen heb, baart me echt zorgen.”