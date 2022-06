KMI waarschuwt voor hitte op zaterdag: “Temperaturen tot 36 graden”

Het KMI waarschuwt voor de hitte. In drie provincies geldt zelfs code oranje: Limburg, Luik en Luxemburg. De temperaturen kunnen dit weekend nog tot 36 graden oplopen in het binnenland. “Wie naar de kust trekt, vindt gegarandeerd verfrissing”, zegt weerman Frank Deboosere.

Vandaag en ook morgen nog zitten we met zeer warme lucht in ons land die overkomt vanuit Frankrijk. “De temperaturen kunnen in het uiterste zuiden van het land oplopen tot 36 graden”, zegt weerman Frank Deboosere.

Reden genoeg voor het KMI om de aangekondigde code oranje verder uit te breiden naar de provincies Luik, Luxemburg en Limburg. Voor Luxemburg geldt die waarschuwing zelfs nog voor zondag ook.

(lees verder onder de grafiek)

In het centrum en het westen van het land geldt code geel, aan de kust blijft het groen. “In het volledige binnenland zitten we een stuk boven de 30 graden”, aldus Deboosere. “Typisch wordt het zo’n 33 à 34 graden.” In de Kempen en het zuiden van het land kan de temperatuur nog enkele graden hoger oplopen.

Met de afkondiging van code oranje roept het KMI op tot waakzaamheid. De hoge temperaturen worden immers niet door iedereen goed verdragen. Bepaalde maatregelen zijn noodzakelijk, zoals regelmatig drinken, lichte kledij dragen, de dag in koelere ruimtes doorbrengen, de gezondheidstoestand regelmatig opvolgen, licht verteerbaar voedsel en in kleinere porties eten en deuren en ramen gesloten houden om de warmte buiten te houden.

Verfrissing aan de kust

Wie verfrissing zoekt, kan daarvoor naar de kust trekken. “Aan de kust zal het veel minder warm zijn dankzij de zeebries, eerder 25 graden.” De rush naar de kust is dus begrijpelijk, stelt de weerman. “Het contrast zal morgen erg groot zijn.” Als het ook daar nog te warm wordt, kunnen de dapperen in zee springen. “De temperatuur van het zeewater ligt momenteel op zo’n 15 graden. Het zal dus vooral van pootjebaden zijn. Het is ook nog vroeg op het seizoen natuurlijk, het water begint pas echt goed op te warmen in juli en augustus. En pas eind augustus zit de temperatuur van het zeewater op z’n hoogst.”

