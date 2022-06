Nieuwe peiling plaatst CD&V opnieuw boven 10 procent

Volgens de nieuwe peiling zou 24,9% van de Vlamingen vandaag op N-VA stemmen. De partij blijft daarmee net onder haar verkiezingsresultaat van 2019. De foutenmarge bedraagt weliswaar 3,1 procent.

Vlaams Belang zou met 22,6% de tweede grootste partij in Vlaanderen zijn en haalt 3,9 procentpunt meer dan in 2019. Maar de sterkste stijger tegenover de verkiezing is Vooruit. Vandaag haalt de partij van Conner Rousseau bijna 14,8%, terwijl SP.A in 2019 nog strandde op 10,8%.

Dramatisch is het gesteld met de andere Vlaamse Vivaldi-partijen. Open VLD gaat met 9,3% significant achteruit ten opzichte van het verkiezingsresultaat (13,5%). Ook CD&V blijft met 10,2% ver onder haar verkiezingsresultaat (14,2%). Tot slot krijgt ook Groen een opdoffer. De partij, die sinds zondag een nieuw voorzittersduo heeft, kan vandaag maar 7,9% van de ondervraagden overtuigen. PVDA haalt 8,5 procent, tegenover 5,6 procent in 2019.