Wandelaar vilt en roostert gestolen schaap midden in natuurgebied, brandweer voorkomt bosbrand: “Alles had kunnen afbranden”

Een wandelaar in het beschermde natuurgebied Zevenbergenbos betrapte vrijdagmiddag een man terwijl hij een pas gevild schaap boven een vuurtje aan het roosteren was tussen de poederdroge dennen. Brandweer zone Rand, post Ranst, moest het vuur komen blussen. De schapendief kon ontkomen. Rond 17.30u moest de brandweer een tweede maal uitrukken naar het bos voor een vlammende grote houtstapel. Natuurpunt, dat het gebied beheert, en schapenboer Theo De Cock reageren verontwaardigd. “Dat iemand het in zijn hoofd haalt om met deze droogte een gestolen dier te gaan roosteren! Het hele bos had kunnen afbranden.”

De politie zone Zara gaat nu onderzoeken of er een verband bestaat tussen beide branden die op korte afstand van elkaar gebeurden. Johan, een bedrijfsleider uit Ranst die elke middag tijdens zijn lunchpauze een wandeling maakt door het Zevenbergenbos, zag wat rook boven het bos krinkelen. Hij stootte op een macaber tafereel: een stroper die een gevild dier aan de achterpoten aan een boom had gebonden om zo boven het open vuur te roosteren. En dat in het meest brandgevoelig deel van het natuurgebied op een plek waar bijna alleen dennen staan en geen loofbomen.

Schapenboer Theo De Cock werd verwittigd door John Maes van Natuurpunt.

De man was naar verluidt van een grote fles cola aan het drinken en had er nog een tweede staan. Hij sloeg op de vlucht. De sluikslachter had een vil in zijn voorhoofd, waarschijnlijk opgelopen tijdens het kelen van het schaap. De kop, ingewanden en wol werden niet aangetroffen.

© john maes

“Schapen kunnen fel met de voorpoten klauwen als ze de keel worden overgesneden”, vertelt schapenboer Theo De Cock, die aan de Driepikkelhoeveweg naast het Zevenbergenbos woont. Aanvankelijk werd gedacht dat het om een ree ging, maar afgaande op de hoeven en poten is Theo zeker dat het om een lam van ongeveer een half jaar oud gaat. “Je ziet de wol nog wat aan de poten. Een ree heeft langere, slankere hoeven. Ik heb nog niet kunnen natellen of het een lam uit mijn kudde betreft, maar waarschijnlijk wel. Dit toont wel aan dat mijn kangals, mijn herdershonden die ik als beveiliging tegen wolvenaanvallen in mijn kudde heb lopen, een mens niet aanvallen. Dat we hier aan een ramp van een grote bosbrand zijn ontsnapt vind ik een heel akelig idee.”

Aan de poten is te zien dat het om een schaap gaat. Een ree heeft andere hoefjes.

De wandelaar wist dat het om een natuurgebied in beheer van Natuurpunt ging en belde met de hoofdzetel in Mechelen. Daar werden meteen de twee conservators verwittigd, die beiden ter plekke kwamen. “De brandweer had net gedaan met blussen. Dit had veel erger kunnen aflopen”, zegt conservator John Maes van Natuurpunt. “Een schaap pikken, het dan nog eens gaan villen en het bos bijna in brand steken: wij hebben klacht tegen onbekenden gedaan, de politie gaat proces-verbaal opstellen.”

De brandweer kon het vuur doven. — © john maes

De brandweer nam het kadaver mee. “Ik had het eerst nog gevraagd om aan mijn honden te voederen, maar dat mocht niet. Is het echt iemand met grote honger geweest?”, zegt Theo. “Als ik oud brood voor mijn dieren in de stad haal, merk ik tegenwoordig ook wel dat mensen dat uit de remorque durven pikken om zelf te eten. Of was het iemand die vrienden had uitgenodigd voor een barbecue? Of iemand die zijn survivaltechnieken aan het trainen was? Hopelijk wordt hij gevat, want het is geschift om met deze temperaturen zoiets te doen.”

De brandende houtstapel. — © BFM

Enkele uren later moest de brandweer opnieuw uitrukken voor een brandende houtstapel in het natuurgebied. Ook hier werd opnieuw op het nippertje een bosbrand vermeden. Of het om een wraak van de betrapte schapenroosteraar ging, wordt onderzocht.

Het natuurgebied dat tijdens de corona-lockdown werd opengesteld voor wandelaars, is nu uit voorzorg afgesloten.