IJsberenpopulatie ontdekt die zonder zee-ijs weet te overleven

De ijsbeer is een icoon van de klimaatverandering. Door het slinken van het zee-ijs smelten hun jachtvelden en habitat als sneeuw voor de zon. Nu hebben wetenschappers een populatie ontdekt die zich heeft aangepast. Ze ruilden zee-ijs voor een afbrokkelende Groenlandse gletsjer. Is de ijsbeer gered? “Niet bepaald”, zegt evolutionair bioloog Dominique Adriaens.

Het beeld van de eenzaam zwemmende ijsbeer, tevergeefs op zoek naar voedsel, is je vast bekend. Het is een tragisch, maar iconisch beeld, dat de gevolgen van de opwarming van de aarde pijnlijk illustreert. De dieren hebben namelijk zee-ijs nodig om te jagen. Daarop rusten zeehonden en andere zeezoogdieren uit. Uit het water zijn die dieren niet bijster mobiel en doen ze dienst als hapklare ijsberensnack en belangrijke bron van calorieën. Alleen slinkt dat jachtterrein jaar na jaar.

Maar in het zuidoosten van Groenland hebben wetenschappers een sprankeltje hoop gevonden. Daar ontdekten ze een populatie van enkele honderden beren die zich aangepast hebben aan een leven zonder zee-ijs. Ze leven in fjorden die acht maanden van het jaar ijsvrij is, een periode die té lang zou zijn voor de beren om te overleven op de vetreserves die ze tijdens de ijsmaanden aanleggen. Na zeven jaar observatie hebben de onderzoekers vastgesteld dat de beren daar het zee-ijs ingeruild hebben voor de afbrokkelende rand van een gletsjer, die tot in zee reikt.

Kleiner en minder welpen

Een hoera-verhaal is het echter niet. Het is geenszins een structurele aanpassing van de soort om de klimaatverandering de baas te kunnen. Daarvoor is het gebied te klein. “Ook is het maar de vraag of deze beren dit kunnen volhouden”, zei Kristin Laidre eerder al. Ze is de hoofdauteur van de studie die eerder deze week gepubliceerd werd in het vakblad Science.

“Het is niet dat deze beren het echt goed doen”, zegt Beth Shapiro, een geneticus en medeauteur. De populatie in de fjorden plant zich trager voort en de ijsberen zijn door de band kleiner dan hun meer noordelijke kozijnen. Evolutionair bioloog Dominique Adriaens (UGent) is dezelfde mening toebedeeld. “Een redding van de soort kan je dit niet noemen, verre van. Wel is dit een trieste verstoring van het evolutionaire proces door het toedoen van de mens, door de opwarming van de aarde. Het is ook maar de vraag hoe lang het ecosysteem rond die gletsjer die beren gaat kunnen dragen.”