“Teruggave stoffelijk overschot Lumumba zal gerechtelijke procedure niet stoppen”

“De procedure stopt niet, ze gaat door”, zei filmmaker Balufu Bakupa-Kanyinda, die belast is met de organisatie van de repatriëring vanuit België en de ceremonies voor de begrafenis van Lumumba’s stoffelijk overschot in Kinshasa, na een rondreis door de Democratische Republiek Congo (DRC).

Hij sprak op een persconferentie op de ambassade van de DRC in Brussel, drie dagen voordat de Belgische justitie het stoffelijk overschot - in feite enkel een tand - van de voormalige Congolese regeringsleider aan zijn familie overhandigt.

De oudste zoon van de voormalige premier, François Lumumba, heeft in 2011 een klacht ingediend tegen tien Belgen die betrokken worden geacht bij de moord op de voormalige Congolese premier. Lumumba werd op 17 januari 1961 in het separatistische Katanga neergeschoten door lokale soldaten maar in aanwezigheid van Belgische ambtenaren, slechts enkele maanden na de onafhankelijkheid van het voormalige Belgisch Congo. De familie heeft ook een civiele procedure aangespannen.

De klacht wegens oorlogsmisdaden, foltering en onmenselijke behandeling, beschuldigt “verschillende administraties van de Belgische staat” ervan te hebben “deelgenomen aan een groot complot voor de politieke en fysieke uitschakeling van Patrice Lumumba”.

Nog twee personen in leven

Vandaag zijn nog slechts twee van de tien personen tegen wie de klacht aanvankelijk was gericht, in leven. Het gaat om voormalig diplomaat en zakenman Etienne Davignon, 89 jaar, en voormalig topambtenaar Jacques Brassinne de la Buissière, 92 jaar, aldus de pers.

Zonder zich uit te spreken over een eventuele procesdatum, verzekerde het federaal parket onlangs dat “het onderzoek met alle middelen wordt voortgezet om beter te begrijpen wat er is gebeurd”.