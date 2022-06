Frank Deuring, de man die van falen zijn beroep maakte : “Ik maak elke dag fouten, bij voorkeur op momenten dat het echt niet kan”

Leer voor eens en voor altijd dat een fout, een mislukking, een blunder, een flater en alles daartussen het einde van de wereld niet is. “Het overkomt ons allemaal, we schamen ons vervolgens kapot en schoffelen het onder de mat in het gros van de gevallen. Dát is fout, veel erger dan dat foutje zelf.” Getekend: Frank Deuring, de Nederlander die van falen zijn beroep maakte. “Wees open over je fouten, dan heeft de rest van de ­wereld er misschien ook nog iets aan.”