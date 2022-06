POLL. Bent u tevreden over nieuwe competitieformat?

In Leuven heeft de algemene vergadering van de Pro League vrijdagmiddag na een beraad van twee uur een beslissing bereikt. Het voorstel van CEO Lorin Parys werd aangenomen: 16 ploegen spelen in het seizoen 2023-2024 in 1A, tot drie van hen kunnen, na het spelen van een nacompetitie, dalen. Eén onderdeel van het voorstel werd achterwege gelaten: de puntenhalvering in play-offs 1 en 2 blijft behouden. Maar bent u, de supporter, daar tevreden mee?