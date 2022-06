Arbeidsdeal is afgeklopt, de rest nog niet

De federale regering heeft een akkoord bereikt over een pakket arbeidsmarktmaatregelen. Voor de derde keer al. Over andere thema’s is er nog geen consensus.

De kern van de federale regering zat vrijdag urenlang samen om te discussiëren over de eerste etappes in het Zomerakkoord. Kort na de middag kwam er witte rook over een arbeidsmarktdeal. Dat werd niet meteen op applaus onthaald. De deal bevat immers grotendeels precies dezelfde maatregelen die de regering al eens aankondigde in oktober vorig jaar en in februari van dit jaar. Maar door een verdeeld advies van de sociale partners kwam de deal terug op de regeringstafel. Tot frustratie van de liberalen en CD&V wou bevoegd minister Pierre-Yves Dermagne (PS) nog een aantal aanpassingen doen in het voordeel van de werknemers.

De deal zorgt vooral voor meer flexibiliteit. Zo zal een werknemer op vrijwillige basis vier in plaats van vijf dagen per week kunnen werken. Het wordt ook mogelijk de ene week wat meer te werken en de week nadien wat minder. Ook komt er een recht op deconnectie en zullen alle platformwerkers verzekerd worden tegen arbeidsongevallen. Werknemers mogen niet langer op het laatste nippertje verwittigd worden van een wijziging aan hun rooster. Er komt ook een opleidingsrecht van vijf dagen per jaar. Avondwerk in de e-commerce wordt mogelijk in de vorm van proefprojecten.

Na een persconferentie over de arbeidsdeal ging de kern verder in conclaaf. Daar ging het vooral over een pensioenhervorming. Vrijdagavond was er nog geen akkoord. Zaterdag komen de topministers opnieuw bijeen om 11.30 uur. Bovenaan de agenda staan dan nieuwe investeringen in defensie.