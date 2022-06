We kunnen het nog. Ontbijten met een frisse pint (sommigen), overleven op friet-stoofvlees (de meerderheid, en doorspoelen met kebab) en onszelf rockster wanen (iedereen). Als 50.000 schorre kraaien op de weide ineens samen ‘The number of the beast’ zingen, na jaren stilte, wordt dat bijna poëzie.