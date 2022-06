Bevoorrading van strategisch gelegen Slangeneiland blijft Rusland schepen en materiaal kosten

De Oekraïense marine claimt dat het donderdag een Russische sleepboot heeft getroffen met Harpoon-raketten. Volgens Oekraïne was de Vasily Bekh onderweg naar Slangeneiland om daar een luchtafweersysteem af te leveren. Om het strategisch gelegen eilandje in de Zwarte Zee wordt sinds het begin van de oorlog gevochten.

Het Oekraïense leger schrijft in een statement dat de sleepboot door twee raketten werd geraakt. Het deelde beelden van de aanval, maar die zijn nog niet geverifieerd. Rusland communiceerde vooralsnog niet over de sleepboot. Het zou al het veertiende Russische marineschip zijn dat zonk of beschadigd raakte sinds de start van de invasie.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Volgens de gespecialiseerde website marineschepen.nl was de Vasily Bekh een relatief nieuwe sleepboot. Het is sinds 2017 in dienst en maakt deel uit van Russische Zwarte Zee-vloot. Mogelijk hielp het schip bij de evacuatie van bemanningsleden van de Moskva, de kruiser die in april zonk na een raketaanval. Toen werden Oekraïense Neptune-raketten gebruikt. Ditmaal ging het om de Harpoon-variant. Deze zijn van Amerikaanse makelij en werden al geleverd door Denemarken.

LEES OOK: Vader van vermiste matroos dwingt Moskou een pijnlijke waarheid op te biechten, maar dat kan hem duur komen te staan

Slangeneiland

Volgens Oekraïne probeerde de sleepboot mankracht, munitie en vooral een TOR-luchtafweersysteem naar Slangeneiland te brengen. Het eilandje, nog geen twaalf voetbalden groot, ligt zo’n 140 kilometer ten zuiden van Odessa en is in Russische handen. Het werd al vroeg in de oorlog een wijdverbreid symbool voor het Oekraïens verzet nadat een radio-uitwisseling tussen Oekraïense grenswachten en de bemanning van de Moskva viraal ging.

Het is niet voor het eerst dat Oekraïne doelwitten op en rond Slangeneiland treft. Een Oekraïense TB-2 drone vernietigde het mobiele luchtafweersysteem van de Russen. Sindsdien liggen de Russische troepen die er zijn gestationeerd onder vuur en zijn ze van de buitenwereld afgesneden. Op 2 mei probeerden twee Russische Raptors het eiland voor het eerst weer te bereiken. De snelle patrouillebootjes werden uit het water geblazen door een drone.

(agg)