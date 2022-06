“Ik heb mijn prijzen dit jaar al 109 keer moeten aanpassen”, zegt Urbain (90) die al 64 jaar een tankstation uitbaat in Zwevezele. — © Foto Kurt

Pompbediende Urbain Goethals (90) is niet aan zijn eerste energiecrisis toe. Toen de Wereldtentoonstelling naar ons land kwam, opende Urbain zijn tankstation in het West-Vlaamse Zwevezele. Vandaag, 64 jaar later, staat Urbain nog steeds aan zijn pomp. “Maar zoals de prijzen nu omhoogschieten, dat heb ik nog nooit meegemaakt.”