Crevits knarsetandt, Mahdi jubelt: vernietiging eindtermen raakt gevoelige snaar tussen CD&V-boegbeelden

De Vlaamse regering likt haar wonden na de vernietiging van de eindtermen in het onderwijs. Het arrest zet bovendien de verhoudingen goed scheef tussen Sammy Mahdi, CD&V-voorzitter in wording, en Hilde Crevits, al sinds jaar en dag vice in de Vlaamse regering. Zij hield mee de pen vast van de hervorming, hij bejubelde de uitspraak. “Profileren is één ding. Op een regering kappen om te tonen wie de baas is iets anders”, sneert een regeringsbron.