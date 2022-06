Lorin Parys maakt met nieuwe competitieformat indruk als CEO van Pro Lea: consensuspaus met een (globaal) plan

Nog geen drie maanden is Lorin Parys aan de slag als CEO van de Pro League, maar de ex-NVA’er heeft al indruk gemaakt. Na zijn plan om het hooliganisme in de voetbalstadions beter aan te pakken, slaagde hij er gisteren in om een nieuw competitieformat te laten goedkeuren én gingen de clubbestuurders van onze profclubs ook akkoord met een globaal plan om het Belgische voetbal op verschillende vlakken te hervormen.