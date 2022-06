Kassandra Missipo en Elena Dhont zo goed als zeker van EK-selectie Red Flames

De langdurig geblesseerden Kassandra Missipo en Elena Dhont lijken na de oefenwedstrijd van donderdagavond tegen Engeland zo goed als zeker van een EK-selectie bij de Red Flames.

Maandag maakt bondscoach Ives Serneels zijn definitieve 23-koppige selectie bekend, maar beiden hoeven allicht niet te vrezen. Zowel Missipo als Dhont kreeg tegen Engeland een halfuur om zich te tonen. Vooral Dhont maakte daarin indruk met enkele goede aanvallende acties, maar ook Missipo bleef overeind. Voor beiden zou deelname aan het EK een huzarenstukje zijn vanwege langdurig blessureleed. Missipo speelde haar laatste wedstrijd op 8 mei 2021, terwijl Dhont al twee jaar op de sukkel is. In de preselectie zat met Ella Van Kerkhoven nog een speelster die langdurig out was met een blessure. Zij kwam echter niet in actie tegen Engeland en zal er allicht niet bij zijn op het EK.(vva)