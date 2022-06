Frederik (46) werd beschuldigd van foltering en verkrachting, “maar nu wil parket alles laten seponeren”

Dilbeeks ondernemer Frederik Bajart (46) zal misschien toch niet voor de rechter moeten verschijnen. De man werd ooit beschuldigd van verkrachting, foltering en ontvoering van zijn babysit en zat er twaalf dagen voor in de cel. Uiteindelijk schoot er na onderzoek bijna niets meer over van de beschuldigingen en bleef enkel nog belaging en bedreiging over. Maar nu wil het parket die laatste “restjes” ook geseponeerd zien.

In mei vorig jaar kwam Frederik Bajart in opspraak door een klacht van zijn babysit. De vrouw, ook lerares, beschuldigde hem van verkrachting, foltering, ontvoering en 24 andere zaken. Bajart werd gearresteerd en door de onderzoeksrechter 12 dagen opgesloten.

Verzonnen

Maar in die tijd werd duidelijk dat de klachten geen steek hielden en eigenlijk verzonnen waren. De man had voor alles een alibi en het slachtoffer trok haar verklaringen in. Het kwam tot een dading tussen beide partijen, maar het gerecht ging toch door met het onderzoek.

Uiteindelijk besliste de raadkamer om de meest ernstige klachten te laten vallen, maar de klachten van belaging en bedreiging vond de raadkamer toch ernstig genoeg om de man door te verwijzen. De advocaat van Bajart, Marijn Van Nooten, was daar furieus over: “We begrijpen de raadkamer niet. De feiten van belaging en bedreiging zijn ook duidelijk en aangetoond vals. Hij had helemaal vrijgepleit moeten worden”. Zo zou de jonge vrouw de zogenaamde bedreigingen vanop haar eigen gsm naar zichzelf gestuurd hebben.

Het parket vindt dat nu ook blijkbaar en gaat in beroep tegen de beslissing van de raadkamer. “We wilden een gehele buitenvervolgingstelling en zullen nu vragen om de feiten van belaging en bedreiging te seponeren”, klinkt het op het parket van Halle-Vilvoorde.

Psycholoog

“We zijn blij om deze zet van het parket”, zegt Tinneke Deleu, echtgenote van Frederik Bajart. “Wat wij het afgelopen jaar beleefd hebben, is een kleine hel. Ons vertrouwen in het gerecht is helemaal weg, helemaal! Mijn man zat onschuldig in de cel, twaalf dagen lang. En nu nog is het niet voorbij. We hopen dat straks de zaak helemaal geseponeerd wordt en dat het voor de laatste twijfelaars in het dorp en omgeving nu ook duidelijk wordt dat Frederik niets van al die vreselijke dingen gedaan heeft”.

Waarom de babysit al die klachten verzonnen heeft, is nog steeds niet duidelijk. Mogelijk handelde ze uit een misbegrepen verliefdheid. De jonge vrouw zou ondertussen ook in behandeling zijn bij een psycholoog. Haar advocate wenst niet te reageren.

LEES OOK. Ook nadat babysit toegaf dat verkrachting en foltering verzonnen was, wordt Frederic doorverwezen naar rechtbank