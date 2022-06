Onze Man op verkenning in Burnley, de nieuwe thuis van Vincent Kompany: “Hij kan ons weer sexy maken”

Zijn familie zou hem naar eigen zeggen tot in Timboektoe volgen, maar Vincent Kompany arriveert vandaag in Burnley. Klaar voor The Project 2. Wij dompelden ons de voorbije twee dagen onder in het grauwe industriestadje in Noord-West Engeland dat Kompany vanaf vandaag thuis zal noemen. Waar twee derde van de ruige bevolking voor de Brexit stemde. Waar de geest van zijn illustere voorganger nog door de straten dwaalt. En waar voetbal belangrijker is dan eten. “Ik weende bijna van geluk toen ik hoorde dat Kompany naar Burnley kwam.”