Investeerder eist 258 miljard dollar van Elon Musk voor zijn steun aan cryptomunt dogecoin

Keith Johnson omschrijft zichzelf als een “Amerikaanse burger die opgelicht werd door piramidefraude rond de dogecoin die de beschuldigden op poten hebben gezet”. Hij vraagt dat zijn klacht wordt geclassificeerd als een class action in naam van alle investeerders die geld verloren hebben aan dogecoin sinds 2019.

Sinds Musk de cryptomunt dat jaar begon te promoten, hebben de mensen die er toen in investeerden ongeveer 86 miljard dollar verloren, aldus de klager. Hij vraagt de terugbetaling van dat bedrag plus het dubbele ervan (172 miljard) in schadevergoedingen.

Ironische munt “opgeblazen”

De dogecoin werd in 2013 opgericht als een ironisch antwoord op de cryptomunten die in navolging van de bitcoin als paddenstoelen uit de grond schoten. Symbool van de dogecoin is een Shiba Inu, bekend van een populaire internetmeme.

Een dogecoin kostte tijdens het grootste deel van zijn bestaan minder dan één cent, maar in mei 2021 steeg de waarde mede door lovende berichten van Musk op Twitter tot meer dan 70 cent. Vandaag is de munt nog minder dan 6 cent waard.

Volgens Johnson heeft Musk “de prijs, de kapitalisatie en de handelsvolumes van de munt opgeblazen” door er reclame voor te maken. Johnsons klacht is ook gericht tegen de twee bedrijven van Musk: Tesla voor het aanvaarden van dogecoin als betaalmiddel voor bepaalde afgeleide producten en SpaceX voor het benoemen van een van zijn raketten naar de dogecoin.