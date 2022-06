Vladimir Poetin tijdens zijn speech in Sint-Petersburg — © REUTERS

In een strijdvaardige speech haalde Russisch president Vladimir Poetin uit naar Europa en, vooral, de Verenigde Staten. Voor zijn eigen achterban, de politieke en zakelijke elite van Rusland, had hij het over ‘het einde van het tijdperk’ waarin één land zijn wil kan opleggen aan de wereld. “Toen ze de Koude Oorlog wonnen, verklaarden ze zichzelf Gods vertegenwoordiger op aarde”