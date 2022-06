Russische staatszender deelt beelden van vermiste Amerikanen: hun situatie is onduidelijk

President Joe Biden zei vrijdag niet te weten waar de vermiste Amerikanen zijn. Twee van hen zijn volgens hun familie waarschijnlijk in het oosten van Oekraïne gevangengenomen door het Russische leger. De 39-jarige Alexander Drueke en Andy Tai Huynh (27) dienden beiden eerder in het Amerikaanse leger. Een derde vermiste Amerikaan zou een oud-marinier zijn.

Huynh zegt in een video van RT dat hij en Drueke gevangen werden genomen na gevechten met Russische troepen in de buurt van Charkov, in het noordoosten van Oekraïne. Ze zouden zich hebben overgegeven na te zijn teruggetrokken en zich uren te hebben verscholen. Wie de mannen precies vasthoudt en onder wat voor omstandigheden ze gefilmd zijn, is niet duidelijk. Ook in andere Russische media doken beelden van hen op.

(lees verder onder de afbeelding)

Krijgsgevangenen

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei zaterdag dat de overheid de beelden heeft gezien en de situatie van de vermisten in de gaten houdt. De VS drongen er donderdag bij Rusland op aan Amerikaanse vrijwilligers te behandelen als krijgsgevangenen op grond van de Conventies van Genève. Die schrijven voor dat ze humaan moeten worden behandeld en recht hebben op een eerlijk proces. Biden riep zijn landgenoten vrijdag opnieuw op niet naar Oekraïne af te reizen.

Een rechtbank in de pro-Russische regio Donetsk in Oost-Oekraïne veroordeelde eerder twee Britten en een Marokkaan ter dood wegens hun deelname als “huurling” aan de oorlog aan de kant van Oekraïne. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou benadrukte vervolgens dat zij als huurlingen geen bescherming genieten onder internationaal humanitair recht.