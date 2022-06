Oekraïense defensieminister over gevonden documenten op Russische officier: “Rusland dacht Kiev in 12 uur te overmeesteren”

De Russische president Vladimir Poetin was ervan overtuigd dat de invasie van Kiev in zo’n 12 uur afgerond zou zijn. Dat blijkt uit schriftelijke documenten die zijn teruggevonden op het lichaam van een overleden Russisch officier. “Verbazingwekkend naïef”, klinkt het bij de Oekraïense minister van Defensie.

“De officier die overleed had schriftelijke orders bij zich. Daarop was duidelijk te lezen dat hij het bevel had gekregen om 12 uur na het begin van de invasie in de regeringskwartieren te zijn”, zegt Oleksiy Reznikov, de Oekraïense minister van Defensie, in een interview aan CNN.

De gevonden documenten vertellen iets meer over het oorspronkelijke plan van het Kremlin. De regeringskwartieren bevinden zich namelijk in het centrum van Kiev. “Het is duidelijk dat ze een snelle en gemakkelijke aanval voor ogen hadden”, aldus Reznikov. “Dat is verbazingwekkend naïef.”

Nog volgens Reznikov bleek uit de orders aan de Russische officier dat het plan was om president Volodimir Zelenski binnen de 72 uur uit het land te evacueren. “Hij kreeg ook de opdracht om het kantoor van de president en het parlement over te nemen.”

Krim bevrijden

De Oekraïense defensieminister uitte zich in het interview met CNN bijzonder optimistisch over de strijd tegen Rusland. “We gaan ons hele grondgebied bevrijden, inclusief de Krim”, aldus Reznikov. Hij vertelde CNN ook dat de Britse en Amerikaanse ministers van Defensie Ben Wallace en Lloyd Austin hem hadden beloofd dat de militaire hulp aan Oekraïne, en dus tegen Rusland, “nooit zal stoppen”.

Het hoofd van de Britse strijdkrachten, Sir Tony Radakin, zei vrijdag nog dat Rusland zware verliezen lijdt en stilaan een tekort aan troepen en geavanceerde raketten heeft. “Dit is een vreselijke fout van Rusland. Rusland zal nooit de controle over Oekraïne overnemen. De Russische machine slijpt weg en wint elke dag een twee, drie, vijf kilometer.”