Politie zoekt vermiste jonge vrouw in Lede: “Wat wij weten, is dat ze op het moment van haar verdwijning gewond en zwanger was”

De politie is op zoek naar een jonge vrouw uit Lede die zaterdagochtend vermist is geraakt. De vrouw van werd voor het laatst opgemerkt in de Langenakker, vlakbij de spoorweg.

De politie van de politiezone Erpe-Mere/Lede bevestigt dat het om de verdwijning van een jonge zwangere vrouw gaat van in de dertig jaar. Ook de ce Cel Vermiste Personen is op de hoogte van de verdwijning en bevestigt dat er een zoekactie opgezet wordt.

“De vrouw werd voor het laatst gezien in de Langenakker in Lede”, klinkt het bij de politie van Lede. Ze droeg bij haar verdwijning een zwarte broek en topje. Ze draagt ook een wit hemd met opgerolde mouwen dat bebloed is. Ze heeft zwart haar tot net over de schouders en had een bruine handtas bij zich.

Onrustwekkende verdwijning

“De familie heeft ondertussen melding gemaakt van een onrustwekkende verdwijning”, verduidelijkt de politie. “Wij hebben op onze beurt het Buurtinformatienetwerk Lede Spoor Oost ingeschakeld om mee te helpen zoeken. De recherche en speurhonden kwamen ter plaatse om de omgeving uit te kammen en ook de luchtsteun van de federale politie werd opgetrommeld om te zoeken naar de jonge vrouw.”

De reden van de verdwijning is momenteel niet duidelijk. “Wat wij tot nu toe weten, is dat de vrouw op het moment van haar verdwijning gewond en zwanger is.”

Wie het meisje gezien heeft wordt daarom gevraagd om meteen de politie te verwittigen via het noodnummer 101.

Brent Saey, Marc Klifman